Общество

Международный женский день отмечают в России

Международный женский день отмечают сегодня, 8 марта. Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства (как было изначально), а считается днём весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах — например, России, Азербайджане, Армении, Беларуси — этот день является национальным праздником, пишет calend.ru.

Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий.

Отсчёт первого празднования Международного женского дня принято вести с 1909 года, когда в США 28 февраля отмечали первый национальный женский день по инициативе Социалистической партии Америки. Несколько лет там отмечали этот день в последнее воскресенье февраля. Затем волна женских митингов, демонстраций и манифестаций захлестнула Европу.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.

Существует мнение, что первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования Международного женского дня.

Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир и каждый год посвящён определённой теме.