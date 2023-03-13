Общество

Очередь из грузовиков на въезд из Латвии в Россию выросла в 1,5 раза

Очередь из грузовых автомобилей на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», за неделю увеличилась в 1,5 раза. В общей сложности в очереди находятся 410 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы.

«"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска - 210», - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска «Убылинка» в очереди находятся 200 фур. При этом неделю назад на границе было 260 большегрузов.

На пунктах пропуска на въезде в РФ со стороны Эстонии очередь зафиксирована на пункте пропуска «Куничина Гора», здесь проезда на территорию РФ ожидают 10 грузовиков, пишет ТАСС.

Власти Псковской области на участках российско-латвийской и российско-эстонской границы, где образовались очереди из грузовиков, организовали инфраструктуру для стоящих в очереди дальнобойщиков: установили мусорные контейнеры, дополнительные туалеты и предусмотрели возможность приобретать продукты питания.