Общество

Псковскую станцию скорой помощи посетил правовой инспектор

Главный правовой инспектор инспекции труда Псковского облсовпрофа Ирина Иванова посетила первичную профсоюзную организацию Псковской станции скорой медицинской помощи 13 марта. Выезд состоялся по ходатайству Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отраслевом профсоюзе.

Фото здесь и далее: профсоюз работников здравоохранения Псковской области

В ходе проверки представители профсоюза ознакомились с документами, которые относятся к трем блокам:

«Изменение определённых сторонами условий трудового договора»,

«Учет мотивированного мнения при принятии работодателем локальных нормативных актов»,

«Учет мотивированного мнения при принятии работодателем локальных нормативных актов, связанных с расторжением трудового договора с членами профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации».

Выезд состоялся в рамках реализации Всероссийской акции по оказанию практической помощи первичным профсоюзным организациям.

Нарушений не выявлено, добавили в отраслевом профсоюзе.