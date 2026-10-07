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До «конца света» осталось несколько дней — пастор из ЮАР назвал новые даты

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В ЮАР пастор Джошуа Млакела, прославившийся неудачными предсказаниями «конца света», назвал новую дату «вознесения» человечества — 12-13 октября 2026 года. Об этом сообщает The Expess.

Изображение создано ИИ

Джошуа Млакела утверждает, что получил новую дату после видений, в которых ему якобы явились Бог и Иисус Христос. По его словам, так называемое «вознесение» — событие, которое часть христиан связывает с восхождением верующих на небеса перед периодом Великой скорби, — произойдет уже через неделю. Пастор назвал эти даты окончательными и заявил, что больше не ожидает переноса.

Ранее Джошуа Млакела уже прогнозировал вознесение на 23 сентября 2025 года. Тогда некоторые из его последователей поверили пророчеству настолько, что продавали дома и машины, а кто-то даже увольнялся. Когда предсказание не сбылось, пастор заявил, что Бог якобы отложил Судный день, чтобы дать людям дополнительное время для покаяния.

Теперь Джошуа Млакела объясняет свою ошибку календарным сдвигом. Он связывает новую дату с еврейским праздником Рош ха-Шана и утверждает, что его настоящая дата приходится не на сентябрь, а на октябрь, пишет Lenta.ru.

Ранее миллиардер Питер Тиль предсказал скорый «конец света» и заявил, что Антихрист уже среди нас. По его мнению, попытки ограничить развитие технологий лишь ускоряют наступление Армагеддона.

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