Уходу за коморбидными пациентами посвятят конференцию в псковской областной больнице

Научно-практическая конференция «Комплексный подход к коморбидному больному: фокус на сердечно-сосудистую патологию и скелетно-мышечную боль» для медицинских работников состоится в Псковской областной клинической больнице 15 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.
Фото: ПОКБ
Начало конференции запланировано на 14:30 в большом зале ПОКБ (улица Малясова, 2), вход через травмпункт.
Главный спикер мероприятия - руководитель АНО «НИЦ коморбидной патологии "Рациональная медицина"», кандидат медицинскийх наук, доцент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова», врач-терапевт, кардиолог и клинический фармаколог Антон Скотников.
Эксперт федерального уровня поделится современными, доказательными алгоритмами ведения сложных пациентов и ответит на ваши вопросы.
К участию приглашаются: врачи-терапевты, кардиологи, неврологи, ревматологи, врачи общей практики и специалисты всех других профилей, сталкивающиеся с ведением коморбидных пациентов.
Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке, указанной в сообществе ПОКБ в соцсети «ВКонтакте».