Уходу за коморбидными пациентами посвятят конференцию в псковской областной больнице

Научно-практическая конференция «Комплексный подход к коморбидному больному: фокус на сердечно-сосудистую патологию и скелетно-мышечную боль» для медицинских работников состоится в Псковской областной клинической больнице 15 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото: ПОКБ

«Коморбидность — один из главных вызовов современной клинической практики. Как найти баланс в терапии, избежать полипрагмазии и грамотно вести пациента, у которого сочетаются сердечно-сосудистые заболевания и хроническая боль? Приглашаем врачей всех специальностей обсудить эти вопросы на конференции», - сообщили в больнице.

Начало конференции запланировано на 14:30 в большом зале ПОКБ (улица Малясова, 2), вход через травмпункт.

Главный спикер мероприятия - руководитель АНО «НИЦ коморбидной патологии "Рациональная медицина"», кандидат медицинскийх наук, доцент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова», врач-терапевт, кардиолог и клинический фармаколог Антон Скотников.

Эксперт федерального уровня поделится современными, доказательными алгоритмами ведения сложных пациентов и ответит на ваши вопросы.

К участию приглашаются: врачи-терапевты, кардиологи, неврологи, ревматологи, врачи общей практики и специалисты всех других профилей, сталкивающиеся с ведением коморбидных пациентов.

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке, указанной в сообществе ПОКБ в соцсети «ВКонтакте».