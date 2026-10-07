«Беседка»: В чем особенности Псковской гимназии №28?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии – представитель Псковской области на Форуме директоров школ в Москве, директор Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 Ольга Замирская.

На прошлой неделе она приняла участие в первом Всероссийском форуме директоров и форуме классных руководителей, и вошла в число 300 лучших руководителей образовательных организаций России. В рамках эфира расскажет, каковы были основные темы этих площадок и что полезного удалось привезти с них в качестве «багажа» для работы. Также ведущая Любовь Кузнецова поговорит с гостьей студии о деятельности гимназии №28.

Как в учреждении удается сочетать общеобразовательные предметы и изучение основ православия? Сказывается ли православный уклон на микроклимате внутри гимназии? Есть ли там какие-то требования к внешнему виду учащихся? Как в гимназии представлен педагогический коллектив? Каким образом осуществляется сотрудничество с Псковской епархией?