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«Беседка»: В чем особенности Псковской гимназии №28?

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии – представитель Псковской области на Форуме директоров школ в Москве, директор Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 Ольга Замирская. 

На прошлой неделе она приняла участие в первом Всероссийском форуме директоров и форуме классных руководителей, и вошла в число 300 лучших руководителей образовательных организаций России. В рамках эфира расскажет, каковы были основные темы этих площадок и что полезного удалось привезти с них в качестве «багажа» для работы. Также ведущая Любовь Кузнецова поговорит с гостьей студии о деятельности гимназии №28.

Как в учреждении удается сочетать общеобразовательные предметы и изучение основ православия? Сказывается ли православный уклон на микроклимате внутри гимназии? Есть ли там какие-то требования к внешнему виду учащихся? Как в гимназии представлен педагогический коллектив? Каким образом осуществляется сотрудничество с Псковской епархией?

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