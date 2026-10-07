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В Псковской области задержан иностранец с поддельным удостоверением сотрудника правоохранительных органов

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На территории региона сотрудники миграционных подразделений регионального управления МВД России совместно с коллегами из УФСБ России по Псковской области задержали иностранного гражданина с поддельными документами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе полиции региона. 

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Так, при проведении проверочных мероприятий в рамках операции «Нелегал-2026» установлен 29-летний мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и предъявил удостоверение, которое, как выяснилось, является поддельным.

Иностранец пребывал на территории Российской Федерации незаконно. Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и части 2 статьи 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности». 

В отношении него вынесено решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации с помещением в центр временного содержания иностранных граждан. Теперь въехать на территорию Российской Федерации он сможет только через пять лет.

Напомним, на территории Псковской области продолжается проведение федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». В ходе проведении операции, выявлено 12 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, в отношении которых приняты решения о выдворении.

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