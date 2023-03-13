Общество

Почти 4,5 тысячи человек приняли клиентские службы Социального фонда в Псковской области

4 419 посетителей приняли клиентские службы Социального фонда России по Псковской области с начала 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении СФР.

Управляющий отделением Наталья Мельникова рассказала, что клиентские службы отделения Социального фонда России по Псковской области принимают граждан по единому стандарту обслуживания, основанному на принципах клиентоцентричности.

«В соответствии с единым стандартом клиентские офисы отделения оснащены всем необходимым для обслуживания: зонами ожидания, приема, информирования, а также цифровой зоной с гостевым компьютером. Посетители могут воспользоваться им самостоятельно или с помощью специалиста клиентской службы», - пояснила управляющий.

Большое количество услуг фонда предоставляются в экстерриториальном формате, без привязки к месту жительства человека. Посетитель может комплексно оформить сразу все меры поддержки, на которые он имеет право в зависимости от жизненной ситуации, а не только выплаты, за которыми он обратился. Для маломобильных граждан в клиентских службах обеспечивается доступная среда.

С учетом цифровой трансформации социальной сферы единый стандарт обслуживания включает в себя и принцип проактивности. Социальный фонд продолжит расширять количество беззаявительных услуг, а также электронные сервисы для лучшего удовлетворения потребностей граждан, добавили в отделении.