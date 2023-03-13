Общество

В Псковской области запретили ввоз 20 тонн балтийской кильки

В Псковской области запретили ввоз 20 тонн балтийской кильки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка», расположенном в Псковской области, сотрудник управления Россельхознадзора при ветеринарном контроле запретил ввоз 20 тонн мороженой балтийской кильки. Партия рыбы перевозилась из портового города Вентспилс в Республику Казахстан.

При проведении контрольного мероприятия государственный инспектор управления установил невыполнение требований ветеринарного сертификата на экспортируемые из Европейского союза в Российскую федерацию пищевую рыбу, морепродукты и готовые изделия из них. Маркировочные этикетки были нанесены на упаковку таким образом, что вскрытие коробок возможно без нарушения целостности маркировочной этикетки.

Оформлена декларация о возврате груза.