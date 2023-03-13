Общество

Паводковая ситуация в Европейской России будет ухудшаться – синоптики

Паводковая ситуация в Европейской России будет ухудшаться, сообщает метеоцентр «Фобос».

Снег на Русской равнине с сегодняшнего дня станет таять намного быстрее. На Средней Волге, например, уже слишком тепло. На тольяттинской метеостанции в понедельник была зафиксирована апрельская температура: +6°; в Самаре было +7°, в Казани +4°. В Саранске воздух в первой половине дня прогрелся до +5°. Талыми водами в Мордовии подтоплено полтора десятка домов и несколько мостовых переправ. Подтопления, вызванные резким паводком, отмечаются уже в 10 районах Ульяновской области. А в Саратовской в одном из районов даже пришлось ввести режим ЧС: из-за подъёма уровня реки Медведица под водой оказались более 600 приусадебных участков.

«И это Европейской России ещё повезло – масштабы наводнений могли быть больше. Снег таял только полдня, а ближе к вечеру на Волге резко похолодало, температура ушла в минус. А в центральных областях показания термометров держались ниже нулевой отметки вообще в течение всех суток. В Москве, например, воздух не прогрелся даже до −1°», - отметили синоптики.

Причиной похолодания, которое немного замедлило паводковые процессы, стал холодный фронт циклона. Но уже в среду вне зоны оттепелей останутся лишь крайне северные районы. В средней полосе показания термометров повысятся от +3 до +8°.

Москва окажется в стороне от эпицентра тёплой аномалии. Но даже в столице сегодня, 14 марта, будет до +4°, а это почти на 3° выше нормы. А в среду, когда вероятность дождей будет минимальной, воздух прогреется до +7°.

«Вплоть до начала следующей недели атлантические циклоны, проложившие свои траектории по периферии южного антициклона, продолжат закачивать на Русскую равнину хорошо прогревшиеся воздушные массы. А основные облачные поля этих вихрей будут концентрироваться над северными широтами. И это ещё один фактор опасности, ведь тёплый воздух днём сможет дополнительно прогреваться. За зиму в большинстве регионов Европейской России выпало аномально много снега, и теперь он будет аномально быстро таять», – предупредили в метеоцентре.

В Санкт-Петербурге сугробы за неделю уменьшатся втрое – с 31 до 11 см; в Москве осядут на 10 см; в Самаре – на 14 см. А, например, в Брянске они вообще практически исчезнут. При этом талая вода устремится в реки, а, значит, вероятность подтоплений будет повышаться.