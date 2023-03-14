Общество

Итоги благотворительной акции «Подари ребёнку книгу» подвели в Пскове

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги благотворительной акции «Подари ребёнку книгу». В рамках акции удалось собрать 2 760 книг, которые будут переданы в библиотеки 10 интернатных учреждений области, а также детям из малообеспеченных семей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс службе Детского фонда.

Фото здесь и далее: пресс-служба областного отделения Российского детского фонда

В акции приняли участие более 20 коллективов и десятки жителей города. Самыми активными стали коллективы школ, лицеев и детских садов. Они организовывали сборы книг у себя в учреждениях и самостоятельно привозили собранные книги в офис Детского фонда.

Уже совсем скоро книги передадут в библиотеки интернатных учреждений, где ребята смогут читать их в свободное время. Библиотечные полки пополнятся детскими сказками, детективами, стихотворениями русских классиков, а также научно-популярной литературой. Книжки с яркими картинками и увлекательными сюжетами позволят сохранить у детей интерес к чтению, как одному из видов досуга.

Другая часть книг будет храниться на складе Детского фонда и постепенно передаваться в малообеспеченные семьи с детьми, которые регулярно обращаются в Фонд за помощью.

По отзывам участников акции «Подари ребёнку книгу», она помогла им перебрать домашние библиотеки и отдать ненужные книги, которые ещё в хорошем состоянии.

А сотрудники фонда, увидев большой отклик со стороны жителей города и трудовых коллективов, пришли к выводу, что подобные акции необходимо устраивать ежегодно.

«Ведь помимо интернатных учреждений, Детский фонд передаёт книги детям из нуждающихся семей региона. Поэтому детских и подростковых книжек в офисе фонда мало не бывает! Детский фонд сердечно благодарит каждого присоединившегося к акции! Ваша доброта и неравнодушие подарили детям десятки часов увлекательного чтения!» – рассказали в фонде.

Отметим, что благотворительная акция «Подари ребёнку книгу» проходила в рамках проекта «Центр развития» при поддержке правительства Псковской области.