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Общество

Wildberries в Пскове: забастовка отменяется

14.03.2023 21:17|ПсковКомментариев: 1

Инфополе подожгли новости о намеченной на завтра, 15 марта, забастовке работников маркетплейса Wildberries. Псковская Лента Новостей узнала, почему местные пункты выдачи не намерены присоединяться к акции. Сотрудница одного из ПВЗ на условиях анонимности рассказала, что заставило ее коллег выдвинуть требования к руководству площадки для электронной торговли.

 

«Никто никуда не уйдет. В Пскове все завтра будут работать», - с уверенностью заявляет сотрудница пункта выдачи в центральной части города. Свое имя и адрес точки она просит не называть из-за строчки договора о неразглашении внутренних процессов в компании.

Из появившейся сегодня в СМИ информации о грядущей забастовке покупатели с удивлением узнали много интересного о внутренней кухне гиганта интернет-торговли. Оказалось, что менеджеры, сидящие за стойками пунктов выдачи заказов (ПВЗ), принимающие товар и выдающие его посетителям, оплачивают брак и воровство покупателей из собственного кармана. Если покупатель отказывается забирать бракованный товар или в примерочной меняет содержимое упаковки – магазин, чья владелица является богатейшей женщиной России, вычитает часть стоимости неликвида из зарплаты менеджера.

Наша собеседница из псковского ПВЗ объясняет, что система работает таким образом уже давно. Что же именно сегодня вызвало небывалую волну возмущения?

«Мы работаем два через два и ежедневно выводим на карточку зарплату за отработанную смену, - объясняет псковичка. - Раньше какую-то часть списывали в счет штрафов. Но на прошлой неделе предупредили, что начнут списывать до 100% ежедневного заработка для покрытия долга. Не все поверили. Но сегодня не смогли вывести вчерашнюю зарплату».

Однако уже через час все деньги вернулись на счета работников, во всяком случае в Пскове. Наша собеседница работает в пункте выдачи, который был открыт самим маркетплейсом, а не по франшизе. Таких в Пскове большинство, в том числе, самые крупные, на «Маяке» и напротив ТК «ПИК 60». Она общалась с коллегами из других точек. Каждое утро они скидывают в общий чат информацию об открытии. Так же будет и завтра, уверена менеджер. Объясняет она это просто – у псковичей нет мотивации для присоединения к стачке:

«Во-первых, потому что все вернули. Причина забастовки устранена. Я вообще не попала под это, у меня нет долгов. Мне точно нет смысла бастовать. У нас с зарплатой все очень даже хорошо. Несмотря на списания, выходит выше средней по региону (на декабрь прошлого года, по данным Псковстата, она составила 48431 рубль – ред.). Поэтому тут работают по многу лет. Никто не будет рисковать своим местом. В Москве другая история, там больше проходимость».

Ее слова подтверждают и в других пунктах выдачи. Мы обошли еще несколько в разных районах города. Все работают, на дверях нет объявлений о забастовке, а сотрудники на наш вопрос о планах на завтра заявляют, что в 10:00 откроют свои двери.

Однако в столице, действительно, «другая история». По интернету гуляет скрин из чьего-то личного кабинета со штрафом в 500 миллионов. Наша собеседница считает, что он может быть вполне реальным при столичных объемах продаж.

Сегодня работники пунктов выдачи пришли к центральному офису Wildberries в Москве. Однако руководство маркетплейса к собравшимся не вышло. Те выдвинули свои требования. Среди них отмена удержаний за бракованный и подмененный товар, усиление контроля за логистикой, изменение системы выставления рейтинга пунктам выдачи – от него тоже зависит зарплата. Сейчас градация привязана, во-первых, к общему рейтингу региона. Во-вторых, если покупатель оценил ПВЗ одной звездой, для ее нейтрализации нужны 155 пятизвездочных отзывов. А пользователи часто путаются и ставят низкие оценки не за облуживание, а за качество товара, к которому сотрудник ПВЗ никакого отношения не имеет. Однако платит снова из своего кармана. Вообще, интересно получается: ходишь на работу, но остаешься должен работодателю по правилам, которые он сам устанавливает и регулярно меняет.

Шумиха, поднятая менеджерами Wildberries, не могла остаться незамеченной. Оставалось дождаться, кто первым «возьмет на контроль». Вечером прокуратура Московской области заявила, что начинает проверку нарушения трудовых прав сотрудников маркетплейса.

С большой долей вероятности окажется, что недовольные имеют мало юридического отношения к «Ягодкам», а оформлены в условное ООО «Рога и копыта», или вовсе самозанятые. В огромном секторе услуг (такси и курьерские службы сюда же) сложилась уродливая система найма с максимальной экономией на социальных гарантиях. Фактически, являясь наемными работниками (с конкретными обязанностями и графиком работы), юридически, они оформлены как сторонние подрядчики. Это не только большой риск для потребителей (спросить, в случае чего, бывает не с кого), но и скотское отношение к миллионам сотрудников, которые не имеют права заболеть или уйти в отпуск, иначе заработок упадет до нуля. Наемные работники без трудовой книжки только должны, должны, должны.

Наверняка, завтра на горячей теме начнут нагревать собственные рейтинги депутаты. Кто-нибудь обязательно выдвинет какую-нибудь законодательную инициативу о маркетплейсах. Но закон уже есть – Трудовой кодекс, один из самых совершенных в мире. Правда, по нему получается, что работник может оказаться в большом долгу перед работодателем. Неоплатном в буквальном смысле.

Юлия Магера

Теги: #торговля
Источник: Псковская Лента Новостей
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