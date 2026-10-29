Не только перед разводом: зачем псковичи заключают брачные договоры

Когда люди женятся, они редко задумываются, как будут делить имущество, если отношения не сложатся. Решение есть - брачный договор. Он помогает супругам заранее решить финансовые вопросы и избежать возможных споров. Почему псковичи всё чаще самостоятельно обращаются за оформлением таких документов, рассказала президент Нотариальной палаты Псковской области Наталья Анисимова в программе «Семейные ценности» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам эксперта, брачный договор не всегда означает подготовку к разводу. Всё чаще супруги используют его, чтобы договориться о семейном бюджете, кредитах и распределении собственности.

«Бывают, конечно, ситуации, когда всё-таки это и подготовка к разводу, но всё чаще это уже инструмент планирования бюджета», - отметила Наталья Анисимова.

В 2023 году в Псковской области заключили 277 брачных договоров, в 2024 году - 272, в 2025-м - 197. За первое полугодие 2026 года нотариусы удостоверили ещё 110 таких документов.

Как рассказала Наталья Анисимова, раньше супруги часто оформляли брачные договоры при получении ипотеки по рекомендации банков. Сейчас, по её наблюдениям, люди чаще обращаются к нотариусам по своему желанию.

Если человек вступает в брак повторно, то для него брачный договор не является какой-то дикостью. У супругов уже могут быть квартиры, накопления и дети от предыдущих отношений. Поэтому они стараются заранее определить, кому будет принадлежать имущество.

Брачный договор помогает учесть деньги, которые родители подарили на покупку жилья, или средства от продажи личной недвижимости одного из супругов.

«Пока хорошие отношения, супруги признают, что часть денежных средств была либо подарена родителями, либо это денежные средства, полученные от продажи добрачного имущества. Конечно, пока отношения хорошие, всё это надо предусмотреть в брачном договоре, а не тогда, когда уже начали разводиться, ссориться, пошли обиды», - объяснила эксперт.

По словам Натальи Анисимовой, если заранее закрыть имущественные вопросы, то можно упростить раздел собственности при разводе и оформление наследства после смерти одного из супругов.

При этом брачный договор заключается только по взаимному согласию. Чтобы оформить документ, супругам необходимо обратиться к нотариусу.