Общество

Наталия Соколова проверила условия содержания несовершеннолетних в СИЗО-2

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова совершила обход режимной территории, ознакомилась с условиями содержания под стражей несовершеннолетних лиц в сопровождении помощника начальника УФСИН России по Псковской области по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова и начальника учреждения Александра Степанеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Совместно с региональным детским омбудсменом учреждение посетила исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Великие Луки по социальной сфере Татьяна Лозницкая.

Особое внимание в процессе рабочего визита уделили материально-бытовым условиям, организации досуга и питанию. Также гости побывали в учебном классе и на пищеблоке. Во время обхода каждому подростку была предоставлена возможность лично пообщаться с уполномоченным и обсудить проблемы, которые их волновали.

Подводя итоги визита, Наталия Соколова назвала условия содержания несовершеннолетних в СИЗО соответствующими положенным нормам, отметила надлежащей организацию их обучения. Претензий к условиям содержания и действиям администрации учреждения со стороны лиц, не достигших совершеннолетия, в ее адрес не поступило.