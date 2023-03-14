Общество

Более 40% россиян признались в зависимости от кофе

43% россиян признались, что не могут ни дня провести без чашки кофе (а то и нескольких), еще 42% пьют кофе периодически, по мере необходимости. Такие данные были получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Так, 53% респондентов заявили, что пьют от 1 до 2 чашек кофе в день, еще 40% – от 3 до 4 чашек. Кроме того, удалось узнать, что 57% тратят на кофе в месяц до 1 тысячи рублей, еще 38% — от 1 до 3 тысяч рублей.

Более половины россиян употребляют кофеин для ощущения бодрости (69%) и из любви к напитку, желая насладиться им (66%). 43% с помощью кофе стараются поднять себе настроение. Пятая часть опрошенных употребляют кофеин с целью улучшения самочувствия (например, при пониженном артериальном давлении, чтобы вернуть его к нормальным значениям). Еще 19% пьют кофе за компанию с коллегами, а 13% — чтобы отвлечься или убить время на работе, пишет «Газета.Ru».

Несмотря на то, что 43% опрошенных отмечают рост продуктивности и скорости работы, для 30% выпитая чашка кофе становится причиной упадка сил спустя какое-то время.

71% россиян считают, что кофе может приносить вред организму, только если употреблять его в больших дозах. Однако все равно ряд опрошенных сталкивались с побочными эффектами после кофеина. У четверти респондентов повышается или наоборот падает давление после кофе. 13% испытывали головную боль, 12% жаловались на дискомфорт в области ЖКТ (изжога, тошнота), а 11% сталкивались с бессонницей.

Для трети опрошенных регулярное употребление дозы кофеина стало неотъемлемой привычкой, они считают, что у них появилась зависимость от кофе.