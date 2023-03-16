Общество

Память погибшего в Чечне Владислава Байгатова почтили в Псковской области

Памятное мероприятие состоялось в Псковской области 16 марта в честь 23-й годовщины гибели сотрудника спецназа УФСИН «Зубр» Владислава Байгатова, погибшего в Чеченской Республике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

По традиции на месте захоронения товарища собрались руководство УФСИН России по Псковской области и сослуживцы, чтобы возложить цветы к могиле. Каждый год личный состав и ветераны отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области вспоминают коллегу и отдают дань памяти.

«В одной из командировок на Северный Кавказ в марте 2000 года ОСН "Зубр" понес невозвратимую потерю: инструктор-снайпер, лейтенант внутренней службы Владислав Байгатов, находясь в составе разведгруппы, в ходе ожесточенного боя фланговым огнем сорвал несколько попыток прорыва мелких групп через занимаемые позиции. Под огнем противника группой сотрудников, в состав которой входил Владислав, раненые были вынесены с поля боя и доставлены на командный пункт группы отрядов для оказания медицинской помощи. Заметив движение, противник открыл шквальный огонь по командному пункту из всех видов имеющегося оружия. В здание, за которым Владислав совместно с другими сотрудниками осуществлял погрузку раненых, попал заряд большой мощности, в результате чего здание было полностью разрушено. Владислав Байгатов получил минно-взрывную рану, был завален обломками обрушившейся стены и от полученных ранений погиб на месте», - рассказали в ведомстве.

Указом президента РФ за мужество и героизм Владислав Байгатов посмертно награжден орденом Мужества. Память бойца увековечена. На средней школе №8 города Пскова, в которой он учился, открыта мемориальная доска, а в музее школы размещен информационный стенд о жизни и подвиге бойца спецназа «Зубр». Кроме того, на территории Псковского юридического института ФСИН России в 2009 году был установлен монумент в память о погибших сотрудниках спецназа «Зубр».