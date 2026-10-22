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«Агродвиж»: Великие Луки станут площадкой форума сельской молодёжи

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Форум сельской молодёжи «Агродвиж» пройдёт с 28 по 30 октября в Великих Луках. Организаторами выступают Великолукская государственная сельскохозяйственная академия и Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области при поддержке областного министерства молодёжной политики, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве. 

Чтобы принять участие в форуме, необходимо зарегистрироваться до 25 октября. 

Участниками станут школьники 8–11 классов сельских школ, студенты колледжей и вузов, учителя агротехклассов и педагоги, курирующие аграрное направление, а также рабочая молодёжь агропромышленного комплекса региона.

Программа форума построена вокруг трёх треков: «Узнай» — для тех, кто только начинает знакомиться с сельским хозяйством, «Попробуй» — позволяющий узнать больше о возможностях саморазвития на сельских территориях и попробовать аграрные профессии на практике, и «Спроектируй» — формирующий навыки проектирования будущего сельских территорий.

Центральным событием станет пленарная сессия «АПК Псковской области: кадры, технологии, будущее». В рамках образовательной и деловой программы запланированы проектная сессия «Развитие сельских территорий Псковской области», интерактив «Профессиональный навигатор», круглый стол «Агротехклассы Псковской области: опыт, методики, взаимодействие», агро-карусель с мастер-классами и активностями, методическая мастерская «Как работать со школьниками в агротехклассе», экскурсии на передовые аграрные предприятия и в музеи академии, а также кураторский интенсив «Работа с молодёжью и профилактика эмоционального выгорания». Участники смогут познакомиться с интерактивной картой Псковской области, а завершится форум презентацией маршрутов знакомства с регионом и подведением итогов. Предусмотрены и вечерние мероприятия — «АгроКвиз» и торжественный концерт «Золотая осень».

Отдельным направлением программы станет повышение квалификации по теме «Системное взаимодействие "Школа-СПО-вуз" для повышения эффективности профориентационной работы» объёмом 18 часов с выдачей удостоверения. Обучение планируется на безвозмездной основе и потребует предварительной регистрации участников и предоставления требуемых сведений.

«Форум "Агродвиж" — это возможность для молодёжи Псковской области увидеть сельское хозяйство не как абстрактную отрасль, а как живое пространство для профессионального и личного роста. Мы сознательно выстроили программу так, чтобы каждый участник — от школьника, делающего первые шаги в агротехклассе, до молодого специалиста АПК — нашёл свой трек: кто-то только знакомится с профессиями, кто-то пробует их на практике, а кто-то уже готов проектировать будущее сельских территорий. Для педагогов мы подготовили отдельные методические и кураторские форматы, ведь качество профориентационной работы во многом зависит от тех, кто ведёт ребят за собой. Уверены, что форум станет точкой сборки новых идей, партнёрств и профессиональных маршрутов для молодёжи региона», — отметили в оргкомитете форума.

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».

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