Общество

«Новые люди» предложили механизм оценки псковских чиновников через Госуслуги

Партия «Новые люди» предложила новый механизм оценки чиновников, в Госдуму внесли законопроект, который позволит жителям Псковской области и других регионов оценивать работу мэров, губернаторов и депутатов через портал Госуслуг. Делать это предлагается раз в год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

«Людям оставляют всё меньше возможностей показывать своё отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэра. Недавно её отобрали даже у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель – народ», – подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.

Он отметил, что «Новые люди» предлагают дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через Госуслуги, «без лишней бюрократии и сложностей».

По задумке партийцев, стабильно низкая оценка деятельности чиновника может стать причиной для отставки. «На начальном этапе мы предлагаем достаточно простую шкалу оценок. Но в будущем эти параметры можно расширять и создать настоящую экосистему прямой демократии», – предложил Нечаев.

Напомним, последние прямые выборы мэра в Пскове состоялись в 2004 году, тогда гонку выиграл Михаил Хоронен, его поддержали почти 82% избирателей.

В 2005 году депутаты Псковской городской Думы приняли поправки в Устав Пскова, согласно которым прямые выборы градоначальника отменялись, институт мэрства ликвидировался, у руля исполнительно-распорядительного органа - администрации города - должен был встать назначаемый Думой по контракту глава администрации (сити-менеджер), а также вводилась отдельная должность - глава города Пскова. Главу должны быть избирать из числа депутатов, при этом глава возглавлял гордуму в качестве председателя и был главой местного самоуправления.

Однако в 2022 году Псков снова вернулся к одноглавой модели. Приставка «глава города» переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации. Председатель городской Думы в этой конфигурации стал не более чем руководителем представительного органа местного самоуправления. Главой Пскова стал Борис Елкин.

Представители местной власти отмечают, что такой переход позволяет более оперативно принимать необходимые решения и в более полной мере нести весь груз ответственности за них.