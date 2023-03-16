Общество

Невельские пенсионеры обучаются отправлять голосовые сообщения через смартфон

Каждый день с понедельника по пятницу в Центре общения граждан старшего поколения, созданного в клиентской службе СФР в Невельском районе, проходят занятия для людей старшего поколения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Фото здесь и далее: пресс-служба СФР по Псковской области

С начала года невельские пенсионеры посетили более 50 мероприятий, организованных для них на площадке Центра.

На занятиях специалистов клиентской службы по компьютерной грамотности пожилые люди осваивали портал государственных услуг, отправку голосовых сообщений через смартфон, а также учились делать заказ в интернет-магазине.

В январе невельчане посетили выставочные экспозиции в «Музее истории Невеля», посвященные снятию блокады Ленинграда «Без срока давности. Суды истории» и памяти жертв Холокоста «Жизнь-это подарок».

C большим воодушевлением на святочной неделе говорили об истории и традициях гадания, в «Татьянин День» - воспоминали о студенческих годах, а на масленицу делились рецептами и пили чай с блинами, рассказали в пресс-службе.

Ко Дню защитника Отечества для военнослужащих на мастер-классе Натальи Белозеровой женщины изготовили праздничные открытки. В весенний праздник 8 марта для посетительниц Центра состоялась концертная программа «Весь мир начинается с женщины», в которой приняли участие театральный коллектив «Софит», хореографический коллектив РДК, группа «Лира».

«Большой блок бесед, практических занятий, вебинаров был посвящен здоровью пожилых. Что такое активное долголетие и как его продлить, какие упражнения влияют на профилактику травматизма и секреты правильного питания - все эти знания теперь в копилке невельских пенсионеров», - добавили в пресс-службе.

В рамках занятий по основам финансовой грамотности для собравшихся прошел урок по «наследственному праву», который провела юрист Олеся Чукина. По словам посетителей Центра, много положительных эмоций дают занятия прикладной деятельностью.

Центр был открыт осенью прошлого года. Тогда Псковская область наряду с Мордовией, Чувашией, Владимирской и Пензенской областями первыми приступили к созданию в небольших городках Центров с целью организации разнообразного и качественного досуга для пожилых людей. В клиентских службах Социального фонда, в которых расположены центры, созданы комфортные условия: зоны отдыха, мини-библиотеки, гостевые компьютеры с возможностью выхода в Интернет, оборудованы помещения для проведения массовых мероприятий.

Центр работает ежедневно в соответствии с графиком работы клиентской службы по адресу: Невель, улицы М. Маметовой, 7. Телефон для справок: 8 81151 2-29-97.