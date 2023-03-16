Общество

Областной этап Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству соберет более 200 участников

Областной этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству пройдет с 5 по 13 апреля и соберет более 200 участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участие в чемпионате примут свыше 200 конкурсантов — 150 студентов среднего профессионального образования и 55 школьников. Они посоревнуются в мастерстве владения массовыми и перспективными компетенциями, востребованным на рынке труда в России. Всего - более 30 профессиональных направлений.

Региональным оператором в Псковской области определен Псковский агротехнический колледж.

Основными площадками проведения соревнований станут Псковский агротехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Великолукский медицинский колледж, Великолукский политехнический колледж, Псковский политехнический колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский кооперативный техникум, Островский многопрофильный колледж, Детский технопарк «Кванториум Псков», Центр цифрового образования «IT-куб» и Центр оценки качества.

«Чемпионат профессионального мастерства набирает обороты, становится значимым событием в жизни нашей области. Если в первом чемпионате в 2017 году участников было 6, то сегодня зарегистрировано 205! В Псковской области рабочие профессии всегда были в почете. И сейчас, когда наша область развивает и инвестиционные проекты, и новые производственные площадки, нам как никогда нужны молодые высококвалифицированные кадры, способные работать в соответствии с современными высокими стандартами. Хочу отметить, что к чемпионатному движению профессионального мастерства присоединяется и наш совсем юный „кадровый резерв“ — школьники, и надеюсь, что эта инициатива будет развиваться и дальше. Уверена, что на нынешнем чемпионате загорятся новые „звезды“ рабочих профессий, которыми будет гордиться Псковская область», – отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Участие в чемпионатном движении дает возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки, сравнить свой уровень подготовки с другими участниками, дает возможность познакомиться с новыми идеями, с лучшими представители в своей профессии, дает возможность развития каждого, как профессионала. Хочу сказать, что в нашем чемпионате есть победители, но точно нет побежденных! Удачи, друзья» - поделился впечатлениями от своего участия в чемпионате студент 4 курса специальности «Технология продукции общественного питания» Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, победитель регионального этапа прошлого года по компетенции «Поварское дело» Павлов Владислав.

Отметим, в июне-июле победители региональных чемпионатов встретятся в отборочном этапе, где будут определены финалисты. Финал чемпионата высоких технологий пройдет с 11 по 15 сентября в Великом Новгороде. На этом этапе будут выявлены сильнейшие по восьми новым и перспективным компетенциям. Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям состоится в рамках Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству призваны способствовать профессиональному росту молодежи, а также содействовать оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.