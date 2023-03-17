Общество

Псковских юнармейцев наградили за активное участие в патриотическом движении

Лучших юнармейцев Псковской области и их наставников отметили наградами за отличную учебу и спортивные достижения, участие в реализации государственной молодежной политики РФ и повышение в обществе авторитета и престижа военной службы. Торжественная церемония чествования представителей одного из крупнейших патриотических движений России прошла в пятницу, 17 марта, в Ресурсном центре развития добровольчества города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

За активное участие в юнармейской жизни и достигнутые результаты медалей «Юнармейская доблесть» 3-й степени удостоены 25 подростков региона — представители Пскова, Великих Лук, Великолукского, Новоржевского, Плюсского, Опочецкого, Псковского, Красногородского, Невельского и Локнянского районов. Десятки молодых патриотов награждены дипломами регионального отделения Юнармии.

Отдельно была отмечена работа начальников штабов и координаторов местных отделений юнармейских отрядов. Им вручили благодарственные письма управления и молодежной политики правительства Псковской области за вклад в развитие патриотического воспитания молодежи России.

В продолжение торжественного мероприятия в ряды юнармейцев приняли еще 12 человек.

В правительстве отметили, что по итогам 2022 года отделение Юнармии в Псковской области заняло второе место Всероссийского смотра-конкурса.