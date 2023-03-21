Общество

Продуктовые наборы выдадут прошедшим флюорографическое обследование в Великих Луках

Великолукское отделение Российского Красного Креста проведёт флюорографическое обследование людей группы риска по туберкулезу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук, мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом 23 марта.

Совместно с противотуберкулезным диспансером обследуют лиц без определенного места жительства, вернувшихся из мест лишения свободы, злоупотребляющих алкоголем, которые не обследуются, даже если заболели.

«Для привлечения их на обследование, будем выдавать каждому продуктовый набор», – отметили в организации.

Флюорографическое обследование будет приходить 23 марта с 9:00 до 13:00 на территории противотуберкулезного диспансера по адресу: улица Сибирцева, 45.

Выдача продуктовых наборов будет проводиться на улице Ставского, 28 – в отделении Российского Красного Креста.