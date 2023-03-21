Общество

Волки расплодились, кабаны - наоборот: как прошла зима для псковских охотников

Псковская зима подошла к концу, завершился и зимний сезон охоты. Наверняка жители региона за последние месяцы читали в СМИ немало новостей об отстреле волков, нападавших на домашних зверей. Но не только они становятся добычей охотников.

Фото: «МК в Пскове»

Кто еще водится в псковских лесах и представляет угрозу для людей? Часто ли в области попадаются браконьеры? И с какими проблемами сталкиваются охотники? Какие браконьеры больше всего вредят природе? Ответы на вопросы о судьбе дикого леса искал корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>