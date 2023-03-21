Общество

Понедельник стал в Петербурге самым теплым днем с начала года

Температурный максимум с начала года обновлен в Петербурге, сообщил во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Воздух прогрелся до плюс 10,4 градуса», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Как отметил начальник Гидрометцентра города Александр Колесов, до температурного рекорда для 20 марта не хватило пары десятых градуса. Максимальным для этого дня считается показатель 1990 года - плюс 10,5 градусов, пишет «Интерфакс».

Синоптик добавил, что в ближайшие дни в Петербурге будет довольно тепло, но в последних числах месяца придет похолодание: ночные температуры станут отрицательными, а днем будет слабый плюс.

Начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей уточнила, что 20 марта в Псковской области не было зарегистрировано температурных рекордов.