Общество

Почти 5 тысяч детей в Псковской области получили адресную помощь от Детского фонда в 2022 году

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги работы за 2022 год. На реализацию долгосрочных программ и благотворительных акций удалось привлечь более 22 145 000 рублей. Более 4 800 детей Псковской области получили адресную помощь от фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.





Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В 2022 году Детский фонд продолжил работу по всем направлениям: оказание экстренной социальной помощи детям из нуждающихся семей; поддержка выпускников и воспитанников интернатных учреждений, оказание помощи детям с инвалидностью и ОВЗ, поддержка одарённых детей.



Всего за год получили различного вида адресную социальную поддержку от Фонда 2 408 малообеспеченных семьи. Детский фонд продолжил активную работу по оказанию вещевой помощи детям. Вещевая помощь детям была оказана на сумму более 4 500 000 рублей. Регулярно совершались доставки грузов помощи для семей с детьми из отдалённых районов области.



На программу «Дети-инвалиды» привлекли более 1 800 000 рублей. Поддержку в рамках программы получили 13 детей и воспитанники Бобровского детского дома.



В рамках программы «Тёплый дом» Фонд более 380 раз оказывал различную помощь детским учреждениям области (канцелярские товары, книги, мебель, компьютерная и бытовая техника, спортивный и сельскохозяйственный инвентарь, строительные материалы, медицинские товары, продукты питания, игрушки и сладости). Всего на программу было привлечено более 3 500 000 рублей.

Продолжилась психосоциальная и материальная поддержка в виде учебной стипендии участников стипендиальной программы «Студент-сирота». Всего за год в программе принял участие 71 стипендиат.

Отдельным направлением стала работа с семьями вынужденных переселенцев, прибывших на территорию Псковской области. Так, с апреля 2022 года экстренная помощь была оказана более 150 семьям с детьми из числа вынужденных переселенцев. А проект Детского фонда «Чужих детей не бывает» стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов.

При поддержке сотен неравнодушных людей, представителей бизнеса и власти были успешно реализованы все традиционные благотворительные акции:

«Здравствуй, школа!» - 685 детей из малообеспеченных семей и воспитанников интернатных учреждений региона удалось подготовить к началу учебного года. Эта акция стала победителем Всероссийского конкурса «Героям – быть» в номинации «Вирус добра»!

«Новогодние и Рождественские праздники» - 3 000 детей из малообеспеченных семей и воспитанников школ-интернатов получили сладкие подарки;

«Стань Дедом Морозом» - 290 детей из служб социальной реабилитации несовершеннолетний и нуждающихся семей получили именные новогодние подарки;

«День зашиты детей» - более 250 воспитанников детских интернатных учреждений, детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов Псковской области посетили большой праздник в г. Пскове.

В 2022 году успешно завершились три крупных социальных проекта: «Мяч Дружбы», «Мяч дружбы: укрепление семьи», «Навигатор в мире профессий», которые были реализованы при поддержке Фонда президентских грантов, FIFA Foundation Community Programm, БФ «СИЭСЭС», правительства Псковской области.

«2022 год был непростым, но вместе с отзывчивыми и неравнодушными людьми мы успешно преодолели все трудности и смогли помочь огромному количеству детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации!» - отметил председатель Детского фонда, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.