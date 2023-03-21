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Общество

Принимать сельскую молодежь в колледжи вне конкурса предложили в Госдуме

22.03.2023 08:09|ПсковКомментариев: 2

Принимать сельскую молодежь в колледжи вне конкурса предложила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее мнению, у городских школьников часто баллы выше, поэтому они занимают большинство вакантных мест, в том числе и на обучение сельскохозяйственным профессиям, что не позволяет решить проблему дефицита кадров на селе. Письмо с таким предложением парламентарий отправила председателю правительства Михаилу Мишустину. 

Сейчас двери колледжей и техникумов открыты для выпускников 9-х и 11-х классов. Они подают в приемную комиссию паспорт, аттестат, СНИЛС, медицинскую справку, заявление о приеме в учебное заведение, фото. Сделать это можно с 20 июня до 15 августа лично и удаленно. Во втором случае они отправляют документы по почте заказным письмом с пометкой «уведомление о вручении» или в электронном виде на адрес, указанный на сайте колледжа. И останется ждать решения приемной комиссии, так как вступительные экзамены не предусмотрены, прием идет по конкурсу аттестатов. Чем выше средний балл, тем больше шансов поступить.

Вот именно это и становится камнем преткновения при поступлении для ребят из сельской местности, считает Яна Лантратова. По ее мнению, как правило, места в колледжах и техникумах в подавляющем большинстве занимают абитуриенты из городов — у них баллы выше. Но после учебы горожане работать в село не едут. Депутат привела примеры, когда выпускники с дипломами ветеринаров идут работать в городские ветклиники, чтобы лечить домашних, а не сельскохозяйственных животных. А ребята, получившие специальность «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», идут в городские автосервисы и отнюдь не ремонтировать сельхозтехнику, сообщает «Парламентская газета».

А ведь подготовка и закрепление квалифицированных кадров для дальнейшего развития сельского хозяйства крайне актуальны, напомнила Лантратова: «Это тем более важно в контексте импортозамещения в условиях санкций, а также для решения вопросов продовольственной безопасности нашей страны». Решением проблемы может стать ее инициатива «дать преимущественное право зачисления при приеме на обучение по программам среднего профобразования для молодежи, проживающей на сельских территориях». 

Еще несколько лет назад было совсем не много абитуриентов, желающих получить рабочую профессию, напомнил первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, комментируя инициативу Яны Лантратовой. По его мнению, это предложение может быть эффективно на отдельных территориях. «Сейчас люди поняли, что рабочая профессия может давать хороший заработок. И в некоторых колледжах у нас по пять человек на место», — сказал сенатор. По его мнению, надо дать возможность всем желающим получить рабочую специальность. А для этого можно увеличить в колледжах количество мест, это гораздо проще сделать, чем в вузах.

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина считает, что при желании у молодых людей из сельской местности есть все возможности поступить в колледжи или техникумы. «Очень много таких образовательных учреждений находится в небольших городках, поселках, поэтому туда идут учиться именно ребята из близлежащих населенных пунктов, а вот городских абитуриентов там немного», — пояснила свою точку зрения депутат. Она предположила, что Лантратова, скорее всего, говорила об учебных заведениях, расположенных в крупных городах.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что на сельских территориях действительно есть проблемы с кадрами. По его мнению, так происходит из-за того, что до сих пор не работает, как должно, программа целевого набора. Поэтому инициативу коллеги он поддержал. Правда, при обязательном условии — возвратиться после окончания учебы работать в родные пенаты. «Должен быть специальный формат, как при поступлении в военные вузы, — там отучился и поехал отрабатывать», — подчеркнул парламентарий.

Теги: #Госдума #колледж
Источник: Псковская Лента Новостей
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