Общество

Ведущие пульмонологи проведут прием в Великих Луках 1 апреля

Ведущие пульмонологи проведут прием в Великих Луках 1 апреля. Об этом сообщается в группе Псковской областной инфекционной клинической больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

«Первым в этом году выездом бригады врачей Псковской областной инфекционной клинической больницы станет выезд пульмонологов. По вашим многочисленным просьбам 1 апреля ведущие специалисты региона посетят Великие Луки. Команду медиков возглавит главный внештатный специалист области, главный врач учреждения Анастасия Повторейко», - говорится в сообщении.

На консультацию к пульмонологам смогут попасть и взрослые, и дети абсолютно бесплатно - по полису ОМС. Прием будет проходить в филиале «Великолукский» по адресу: Октябрьский проспект, 127.

«В филиале инфекционной больницы есть все необходимое оборудование, чтобы принять пациентов с тяжелыми респираторными патологиями или сложными диагностическими ситуациями. Советуем обратиться за помощью, если вы имеете показания или жалобы респираторного характера, а также нуждаетесь в проведении дополнительных методов исследования для уточнения диагноза. Каждый пациент в ходе приема врача-пульмонолога сможет бесплатно пройти компьютерную томографию и экспресс-тест на ВИЧ», - продолжили специалисты.

Предварительная запись на прием по единому многоканальному телефону информационного центра в Пскове: +7 (8112) 294-122 (с 9 до 19:00, ежедневно). Начало приема - в 10:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.