Общество

Акция на майонез «Псковушко» стартовала в магазинах «Деревня Соловьи»

Акция на майонез торговой марки «Псковушко» стартовала во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области сегодня, 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Фото: «Деревня Соловьи»

«С 22 марта по 5 апреля в наших фирменных магазинах "Деревня Соловьи" города Пскова и Псковской области вы можете приобрести сопутствующий товар, майонез торговой марки "Псковушко" по приятной цене», - сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

По акции цена майонеза составит:

майонез «Трапезный» (стакан 450 г) - 103 рубля,

майонез «Провансаль» (стакан 450 г) -103 рубля.

Группа магазинов «Деревня Соловьи» «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: