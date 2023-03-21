Общество

Автор арт-объекта «Антигравитация» обернул статую белой тканью в ответ на возмущения псковичей

Тимофей Силич, автор арт-объекта «Антигравитация», который появился в Пскове напротив галереи современного искусства «Дом на набережной», обернул статую белой тканью в ответ на возмущения псковичей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Скульптура обнаженной кричащей женщины появилась напротив галереи современного искусства в рамках выставки «Женский образ» в начале марта. Автор скульптуры Тимофей Силич рассказал, что арт-объект посвятил судьбе женщин во время пандемии коронавируса и был удивлен реакции горожан.

«Это образ женщины, которая прошла через боль потерь пандемии. Женщина беременна, и это символизирует выход в новую реальность, которая несет в себе новые вызовы, новые беды. Она кричит, возможно, от радости преодоления боли пандемии, но и от предродовой боли схваток», – рассказал Тимофей Силич.

В ответ на возмущения жителей он решил обернуть скульптуру белой тканью. Автор сравнил этот процесс со снегом, которым инсталляция была прикрыта в первые дни.

«Сейчас скульптура находится под холодом людей, которые настроены к ней негативно. Мы укроем ее от этого холода», – добавил Тимофей Силич.

Художник уточнил, что не собирается вступать в конфликт ни с псковичами, ни с администрацией города, и в скором времени скульптуру демонтируют в связи с реакцией горожан и окончанием выставки, объектом которой она являлась. Отсутствие согласования инсталляции представители «Дома на набережной» объяснили тем, что «Антигравитация» является частью выставки «Женский образ».