«Настолка» псковички победила на всероссийском конкурсе «Родная игрушка»

Настольная игра «В поисках Жар‑птицы» Натальи Семеновой из Пскова стала победителем всероссийского конкурса «Родная игрушка». Торжественная церемония награждения прошла в национальном центре «Россия» в Москве, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Игра создана по мотивам русских сказок. Поле состоит из четырех соединённых секторов, а участникам предстоит отправиться на спасение Жар‑птицы и пройти испытания на пути к цели. Главная особенность игры – в ней нет проигравших. Победить можно только вместе.

Награду Наталье Семеновой вручила советник президента РФ Елена Ямпольская. В приветственном слове глава государства отметил, что такие проекты помогают прививать детям художественный вкус, уважение к духовно‑нравственным ценностям, знакомят с историческим и культурным наследием России.

«Финал конкурса объединил более 1 500 участников. Лучшие идеи смогут попасть в открытый реестр и в дальнейшем выйти в массовое производство со знаком «Родная игрушка». Поздравляю Наталью Семенову с победой», - резюмировал Михаил Ведерников.