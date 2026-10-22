 
Общество

Поступить в вуз МВД предлагают псковичам

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ОМВД России по Псковскому району приглашает учеников старших классов для очного обучения в образовательных организациях МВД России, с последующим трудоустройством в органы внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

Обучение происходит за счет средств федерального бюджета. На курсантов и слушателей вузов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции. Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД.

В ОМВД уточнили, что поступление на учёбу в образовательные организации системы МВД России – это путь, который требует серьезной подготовки. Сотрудники кадрового подразделения ОМВД обеспечивают полное сопровождение по сбору необходимых документов для поступления абитуриента. 

На период обучения курсанты обеспечиваются бесплатным питанием; форменным обмундированием; денежным довольствием в зависимости от курса обучения и успеваемости. Также в период обучения курсантам предоставляется бесплатное место в общежитии и ежегодный оплачиваемый отпуск.

Справки по телефону: 676 908; 593 313 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району, адрес: Псковский район, д. Уграда, д.19).

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