Общество

Причину резкого потепления в Европейской России объяснили синоптики

Температура достигнет максимума на Русской равнине с начала года, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Температура на Русской равнине в ближайшие дни достигнет максимальных с начала года показателей. У резких потеплений в марте есть и оборотная сторона: в центральных областях накануне по-прежнему активно развивались паводковые процессы. Причина резкого потепления в Европейской России – высокая активность атлантических циклонов и влияние малоподвижного антициклона, который уже много дней удерживает власть над южной половиной региона. В такой ситуации ненастные вихри вынуждены огибать этот очаг вдоль северных широт, и влияние их тёплых фронтов превалирует над арктическими вторжениями в тылу», - объяснили синоптики.

Сейчас на Русской равнине развивается очередная фаза этого процесса: со стороны Скандинавии в нашу страну пробился новый циклон, и в течение дня весь Север и Северо-Запад окажутся укрыты облаками. Самые сильные осадки ожидаются в Карелии и Архангельской области, где местами выпадет более четверти от месячной нормы. Однако снег будет идти только в Заполярье.

В Москве сегодня до +12°С, так что этот день, вероятно, станет самым тёплым с начала года. С завтрашнего дня там снова пойдёт дождь, но похолодания ждать не стоит. И в субботу в центральные области пробьётся очередная порция атлантического воздуха: +13°С.