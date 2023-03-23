Причину резкого потепления в Европейской России объяснили синоптики

Температура достигнет максимума на Русской равнине с начала года, сообщает метеоцентр «Фобос».
Сейчас на Русской равнине развивается очередная фаза этого процесса: со стороны Скандинавии в нашу страну пробился новый циклон, и в течение дня весь Север и Северо-Запад окажутся укрыты облаками. Самые сильные осадки ожидаются в Карелии и Архангельской области, где местами выпадет более четверти от месячной нормы. Однако снег будет идти только в Заполярье.
В Москве сегодня до +12°С, так что этот день, вероятно, станет самым тёплым с начала года. С завтрашнего дня там снова пойдёт дождь, но похолодания ждать не стоит. И в субботу в центральные области пробьётся очередная порция атлантического воздуха: +13°С.