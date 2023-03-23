Общество

Информацию о судьбе двоюродного деда-танкиста ищет внучка в Псковской области

Информацию о судьбе Леонида Михайлова 1918 года рождения разыскивают родственники в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«У моего прадедушки был родной брат, Леонид Михайлович. У некоторых детей была фамилия матери, а у некоторых отца», – написала в адрес программы «Жди меня» заявительница, назвавшая себя Алиной.

Леонид Михайлов проживал до Великой Отечественной войны в городе Остров или в одной из деревень Островского района. «Был танкистом, учился в танковом военном училище в Прибалтике где-то. Но в начале войны пропал, так до сих пор ничего и неизвестно: где погиб или жив остался», - уточнила заявительница.

Она добавила, что мать Леонида Михайлова звали Анастасией.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2880435, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».