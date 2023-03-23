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Названы итоги модернизации Псковской межрайонной больницы в 2022 году

24.03.2023 17:40|ПсковКомментариев: 0

Оборудование и автомобили на сумму 14,4 млн рублей закупили и ввели в эксплуатацию в Псковской межрайонной больнице в 2022 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Марина Гаращенко / Telegram

«Удалось оснастить медицинское учреждение двумя современными диагностическими системами для ультразвуковых исследований (УЗИ), которые имеют широкую область применения и необходимы для проведения абдоминальных, сосудистых, кардиологических исследований, и двумя колонофиброскопами для диагностических исследований и минимально-инвазивных вмешательств», - рассказала Марина Гаращенко.

Также для больницы приобрели оборудование для развития кардиологической службы:

  • Четыре электрокардиографических комплекса.
  • Три комплекса суточного мониторирования ЭКГ.
  • Два комплекса для круглосуточного мониторирования артериального давления (АД) и ЭКГ. 

Для обслуживания вызовов к пациентам в 2022 году было поставлено пять автомобилей Lada Granta, которые брендированы логотипом «Служба здоровья». 

Помимо закупки оборудования и автомобилей, в стационаре Псковской межрайонной больницы отремонтировали пищеблок, который уже начал работу в этом году в соответствии со всеми санитарными нормами. Также был подготовлен и реализован проект по установке лифта, что облегчит транспортировку лежачих и маломобильных пациентов, отметила глава профильного комитета. 

Марина Гаращенко добавила, что модернизация первичного звена здравоохранения направлена на повышение доступности медицинской помощи, улучшение качества её оказания, диагностики, на создание комфортной среды для сотрудников, пациентов и посетителей медицинских организаций первичного звена здравоохранения.

Теги: #здравоохранение #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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