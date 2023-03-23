Общество

Псковички оценили идею брать декрет в первом триместре беременности

57% женщин из Пскова сами хотят решать, нужен ли им декрет в первом триместре беременности. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представительницы экономически активного населения из Пскова, имеющие детей.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов предложил предоставлять женщинам декретный отпуск в первом триместре беременности. 25% жительниц Пскова поддерживают идею. 57% считают, что решение брать отпуск или продолжать работать должна принимать сама женщина. 10% отметили, что отпуск в начале беременности не нужен.

Жительницы города моложе 40 лет чаще остальных — за возможность выбора уходить в декрет на период первого триместра или нет (60%).

Противниц инициативы больше всего среди женщин с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (26%): так как максимальная сумма декретных выплат в 2023 году составляет 83 204 рубля в месяц, те, кто зарабатывает больше, теряют в деньгах.