Общество

На Земле началась сильнейшая за последние годы магнитная буря

На Земле началась одна мощная магнитная буря. Она является одной из самых сильных за последние несколько лет . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Институте прикладной геофизики Росгидромета.

Буря началась в четверг, 23 марта. Днем в пятницу она достигла уровня G3 (всего ученые выделяют 5 уровней).

При буре такой силы возможно возникновение не только помех для радиосвязи, но и ложные срабатывания предохранителей энергосистем, а также частичный выход из строя масляных трансформаторов.

Опасность грозит и некоторым космическим аппаратам, в связи с чем при необходимости специалисты корректируют их орбиты.

Как отмечает «Газета.ру», в течение этого месяца ученые зафиксировали на Солнце десятки вспышек разного класса мощности и продолжительности. Часть из них сопровождалась выбросами в сторону нашей планеты.