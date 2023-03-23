Общество

Рецептом сливового пирога на песочном тесте поделился Алексей Севастьянов

Рецептом сливового пирога на песочном тесте поделился председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. Видео депутат опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Песочное тесто. Сливовое варенье, сверху цедра. Шарик замороженного теста натереть на терке», - рассказал о способе приготовления пирога депутат.

По словам Алексея Севастьянова, тертое тесто придаст пирогу воздушность. «Получается очень вкусно и по-домашнему», - подытожил он.