Общество

Лекцию о царских монетах прочитают в Пскове

Лекцию о царских монетах из клада, найденного рядом с Музейным переулком, прочитают в Пскове 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Татьяна Ершова выступит в «Лектории для любознательных» псковской Историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва с лекцией «Монеты российских царей из клада 2016 года у дома Черехинского, Музейный переулок».

Это занятие библиотека организовала совместно с Псковским археологическим центром. Оно состоится 28 марта в 16.00 в рамках программы «Археологи рассказывают» по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19А, читальный зал Историко-краеведческой библиотеки.