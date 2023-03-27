«Постскриптум»: Курс на «Золотую маску», последствия непогоды и кадровый каскад. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 марта.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Долой iPhone – чиновникам из администрации президента и внутриполитических блоков региональных администраций придется избавится от американских мобильников.
- «Морфий» от Псковского драмтеатра претендует на «Золотую маску» - показ состоялся, итоги 22 апреля.
- Где потоп, где бурелом – зима не даром злится, чиновники и оперативные службы разгребают последствия непогоды.
- Законопроект о разрешении не декларировать доходы и имущество муниципальным депутатам внес в Собрание губернатор Михаил Ведерников. Каким депутатам могут разрешить послабления?
- Кадровый каскад – отставки и назначения минувшей недели.
И, как всегда, в программе прозвучали комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.