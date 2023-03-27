Общество

Свыше 3,5 тысяч вызовов отработала псковская скорая медпомощь за неделю

3642 вызова отработали сотрудники Псковской станции скорой медпомощи за неделю. Об этом сообщается в группе медицинской организации в социальной сети «ВКонтакте».

Так, с 20 по 26 марта медработники выезжали 316 раз для оказания помощи в общественных местах и 16 раз для оказания медицинской помощи на места дорожно-транспортных происшествий, на пожары – 16 раз.

Медики скорой помощи за неделю 592 раза приезжали на вызовы к детям и 55 раз по вопросам COVID-19. Жители Псковской области 358 раз вызывали скорую помощь по ОРВИ.