Общество

Более четверти безналичных операций в Псковской области приходится на СБП и Р2Р-переводы - ВТБ

ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в 2022 году в СЗФО и составил рейтинг регионов, где реже всего снимают наличные деньги и предпочитают оплачивать товары и услуги с карты или счета. Псковская область в числе лидеров по доле новых технологий (СБП и Р2Р) в объеме безналичных расчетов. В целом лидерами по безналичному расчету на Северо-Западе стали Мурманская и Архангельская области, они же вошли в пятерку самых безналичных в стране, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Доля безналичных операций в этих регионах превысила 60% от общего объема операций по картам и счетам, в то время как в среднем по округу этот показатель составил 57%. Наибольшая доля снятий наличных средств в СЗФО - в Новгородской области (48%).

Всего за 2022 год розничные клиенты ВТБ на Северо-Западе провели 430 млн безналичных операций на общую сумму 490 млрд рублей. Лидерами по общему количеству безналичных транзакций и объему потраченных средств стали Санкт-Петербург, Вологодская, Мурманская и Архангельская области.

В среднем по федеральному округу около 75% объема средств в безналичных операциях приходится на транзакции по картам, остальной объем – платежи и переводы по СБП и прочие операции по картам.

Лидерами по традиционному использованию банковских карт для оплаты товаров и услуг в СЗФО стали Карелия, где этот показатель превышает 83%, и Архангельская область – 80%.

Наибольший объем операций по СБП, а также Р2Р-переводов в СЗФО делают в Санкт-Петербурге – 33% объема безналичных операций. Также в числе лидеров по этой доле Псковская и Калининградская области – 26% и Мурманская область – 25%.

«Популярность безналичных платежей у россиян продолжает расти – этому способствуют их удобство и скорость. Средний чек таких транзакций в целом снижается – за прошлый год он уменьшился на 6,5%, до 1100 рублей. Это говорит о том, что розничные клиенты все чаще пользуются картами для мелких повседневных покупок. Основным способом расчетов пока остаются банковские карты, но все большую популярность набирают новые способы оплаты и переводов без использования карты, например, с помощью Системы быстрых платежей. В общем объеме переводов ВТБ доля операций через СБП составляет 80% по итогам прошлого года», – отметил руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.