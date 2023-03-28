Общество

Повышенную пенсию получают более 23 тысяч псковичей старше 80 лет

Повышенную пенсию в Псковской области в настоящее время получают более 23 тысяч граждан старше 80 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

«Российским законодательством предусмотрены различные меры государственной поддержки пожилых граждан. В частности, при достижении 80-летнего возраста пенсионеру положена выплата фиксированной части страховой пенсии в двойном размере», - пояснили в отделении.

Фиксированная выплата – это гарантированная часть страховой пенсии, сумма которой устанавливается государством. С 1 января 2023 года ее размер составляет 7 567,33 рубля. То есть именно на эту сумму увеличивается страховая пенсия у жителей региона, которым исполнилось 80 лет в этом году, пояснили специалисты.

Подавать заявление для получения прибавки пенсионерам не нужно, отделение СФР по Псковской области произведет перерасчет самостоятельно. Пенсия в увеличенном размере начисляется уже на следующий месяц после достижения человеком 80-летнего возраста.

«При этом обращаем внимание, что жители Псковской области, которые получают социальную пенсию, претендовать на доплату не могут. Также при исполнении 80 лет фиксированная выплата не удваивается у пенсионеров, которые являются инвалидами I группы, так как они уже получают фиксированную выплату в двойном размере независимо от возраста», - подчеркнули в отделении.

Кроме того, такая надбавка не положена, если 80-летний пенсионер получает пенсию по потере кормильца. Однако он имеет возможность перейти на страховую пенсию по старости, если она после перерасчета будет выше. Специалистами отделения СФР по Псковской области автоматически проводится расчет и в беззаявительном порядке назначается наиболее выгодный вариант.