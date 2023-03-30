Общество

Псковский омбудсмен обсудил вопросы сотрудничества с представителем объединения «Спасем детей»

В Пскове прошла встреча уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова с главой российского представительства норвежского объединения «Спасем детей» Антоном Пшеничным, который прибыл в Псковскую область с рабочим визитом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

В ходе беседы Дмитрий Шахов и Антон Пшеничный обсудили широкий круг вопросов различных форм поддержки семей с детьми, а также возобновление активного сотрудничества, направленного на улучшение положения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, беженцев, других социально незащищённых категорий.

Особое внимание на встрече уделили вопросу поиска опорного социального учреждения, которое могло бы аккумулировать всю систему как материальной, так и финансовой помощи, направленной, например, на приобретение необходимого реабилитационного оборудования, повышение квалификации и обучение работников и педагогов социальных служб, ознакомление их с передовыми современными методиками социальной работы и практикой их применения, организацию и проведение семинаров и веб-семинаров для родителей по вопросам воспитания детей и т.п.

Глава представительства благотворительной организации «Спасём детей» рассказал псковскому омбудсмену о тех достижениях, которые удалось достичь за год работы, когда он возглавил представительство. По мнению Антона Пшеничного, интересный опыт работы социальных учреждений Северо-Запада России, с которыми работает их организация на протяжении почти 20 лет, можно было бы внедрить и в Псковской области.

В завершении встречи уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов пообещал более внимательно проанализировать, поступившие предложения от российского представительства норвежского объединения «Спасем детей», и обсудить их с руководителями профильных комитетов и управлений областного правительства.

Норвежская организация «Спасём детей» — международная нерелигиозная, неполитическая общественная организация, защищающая права семей с детьми во всем мире в соответствии с актами международного права, принятыми ООН. Российское представительство норвежской организации «Спасем детей» зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ с 2004 года. Офис РПО «Спасем детей» располагается в Мурманске.