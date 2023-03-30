Общество

Создание центра социальной адаптации обсудили в Псковской области

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов принял участие в межведомственной комиссии при правительстве Псковской области по профилактике правонарушений. Главной темой стало рассмотрение вопроса о создании на территории Псковской области регионального центра социальной адаптации (пробации) для граждан, освободившихся от отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы и принудительных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участие в работе комиссии приняли руководители исполнительных органов Псковской области, профильных комитетов и заинтересованных управлений правительства региона.

В своем выступлении начальник УФСИН довел до присутствующих информацию, касающуюся принятия закона о пробации, озвучил цели, задачи и принципы, предложил варианты создания центров пробации на территории Псковской области.

Стоит отметить, что снижение рецидивной преступности станет одним из главных показателей эффективности работы механизма пробации. Нередки случаи, когда человек, вышедший на свободу, не может адаптироваться в обществе и снова возвращается в места лишения свободы. Поэтому важной составляющей при реализации нового закона станет взаимодействие государственных органов власти с некоммерческими, в том числе религиозными, организациями и общественными объединениями, социально ориентированными некоммерческими организациями. В качестве примера приведен опыт успешного сотрудничества областного УФСИН с подобными объединениями.

В ходе обсуждения стороны выразили мнения по рассматриваемому вопросу, обсудили этапы и пути регулирования правоотношений в сфере созданной системы пробации. По итогам совещания предложения заинтересованных лиц внесены в протокол, работа в этом направлении будет продолжена.