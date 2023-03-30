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Общество

Олег Брячак призвал максимально упростить процедуру легализации для переселенцев

30.03.2023 11:18|ПсковКомментариев: 0

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак на сессии регионального парламента 30 марта призвал максимально упростить процедуру легализации для переселенцев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хотел бы поднять актуальную тему - переселение русских людей, которые не согласны с тем, что происходит в прибалтийских, европейский странах, к нам, в Россию, на постоянное место жительства. Недавно встречался с теми, кто прошел этот непростой путь. Основные причины для переезда в Россию они называют следующее - неадекватное отношение латвийский властей к русским. Они бегут от этого неадеквата. Они не хотят, чтобы к ним пришел сын в лет 10, и сказал, что хочет быть Машей или Катей. А такое там присутствует. Я говорю это к тому, что вижу своей задачей как депутата способствование максимальному упрощению процедуры легализации близких по духу нам русских людей», - выступил Олег Брячак.

По его словам, люди, которые переезжают в Россию, сталкиваются с рядом трудностей. 

«Первое неудобство, на которое обратили внимание переселенцы, - отсутствие бесплатной юридической помощи. Они не нашли возможности получить бесплатную юридическую помощь. Важно, чтобы юридическая помощь для них была доступна», - подчеркнул Олег Брячак.

Также он напомнил, что существует обязанность регистрации для таких граждан в течение семи дней, что создает неудобства. «А при совершении двух нарушений - депортация. Обязанность регистрации в течение семи дней стоит денег. Я бы этот срок убрал или увеличил», - добавил он.

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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