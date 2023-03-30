Общество

Армен Мнацаканян поблагодарил комитет по соцзащите Псковской области за профессиональную работу

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутат Армен Мнацаканян поблагодарил комитет по социальной защите Псковской области за профессиональную работу. Об этом с сессии регионального парламента 30 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я хотел бы поблагодарить комитет по социальной защите за их работу. Им ложно, у них много обязательств», - заметил Армен Мнацаканян.

Обращаясь к председателю комитета Ольге Евстигнеевой, Армен Мнацаканян выразил ей и всему коллективу органа исполнительной власти благодарность. «Так держать! Спасибо вам огромное!» - добавил он.

Напомним, сегодня на сессии областного Собрания в ходе парламентского часа рассматривался вопрос о мерах поддержки населения в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Докладчиком выступила Ольга Евстигнеева.