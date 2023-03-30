Общество

В Пскове открылся обновленный Центр доктора Бубновского

В Пскове торжественно открылся обновленный многофункциональный медицинский Центр доктора Бубновского. Имя этого врача, профессора, автора собственной методики восстановления здоровья без операций и лекарств известно и за пределами России. Теперь на увеличенной в три раза площади Центра в СРП «Простория» горожанам доступен и расширенный перечень медицинских услуг по лечению и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Корреспондент Псковской Ленты Новостей побывала на открытии Центра и выяснила, какие новые услуги кинезиотерапии предлагают псковичам.

«В центр вложено более 40 млн инвестиций. Появилось 11 новых рабочих мест. Вы бы видели, сколько бетона нам пришлось отсюда убирать. Ведь некогда это были помещения завода "Псковмаш", здесь стояли станки, вмонтированные в бетонный пол толщиной в метр. Сейчас это современно оборудованное помещение. Со всеми задачами мы справились. Это был наш долг перед жителями города Пскова. От имени строителей и административного персонала "Простории" спешу поздравить Центр доктора Бубновского с новосельем и выразить уверенность, что вы будете только процветать. Я надеюсь, что пациенты смогут находиться здесь в большем просторе, получать больше медицинских процедур. С новосельем, здоровья, благополучия и всех благ», – поприветствовал коллектив Центра восстановительной медицины Николай Загоруй.

«Мечты сбываются! Мы давно стремились к развитию и расширению. По вашим многочисленным просьбам сегодня мы готовы предоставить вам больше площади для оздоровления, больше современного медицинского оборудования, больше специалистов для приёма. Мы можем оказывать услуги и помощь всем социальным группам населения: от малоподвижных до людей с показателями высшего спортивного мастерства. Мы расширили и возрастной ценз, теперь центр может принимать малышей, заниматься с ними профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата. С детьми от 3 до 7 лет будут организованы малогрупповые занятия, которые будут вести профессиональные специалисты», – отметила руководитель Центра доктора Бубновского в Пскове Людмила Кочукова.

Она поблагодарила генерального директора Северо-Западной инвестиционной компании Николая Загоруя, строителей, инженеров и дизайнеров – всех, кто в кратчайшие сроки воплотил проект расширения Ценра кинезиотерапии, где комфортно будет и сотрудникам и пациентам.

Людмила Кочукова представила гостям новые площадки Центра: просторный холл ожидания для пациентов, тренажёрную зону и лечебную часть.

В комнатах для переодевания теперь посетителям представляется современное оборудование для обливания с массажным эффектом.

В основу просторной тренажерной зоны легли МТБ (многофункциональные тренажёры Бубновского – ред.) для силового стретчинга –это система воздействия на суставы в безопасном декомпрессионном режиме. По периметру площади находятся кардиозона и зона силовых тренажеров, есть отдельный зал для партерной гимнастики. Также в Центре появилась возможность проводить лечебные и профилактические занятия, например, йоготерапию.

Кроме тренировочного пространства, Центр включает в себя поликлиническое звено: регистратуру, кабинет невролога, кабинет травматолога-ортопеда, два кабинета ударно-волновой терапии (УВТ), в которых помимо лимфодренажных процедур проводится и эстетическая терапия.

«Методика доктора Бубновского показала свою эффективность, прижилась в Пскове. Благодаря стараниям и наблюдениям у специалистов Центра есть выжимка того, что реально работает и помогает восстановить двигательную активность. В Центре поняли, что ударно-волновая терапия помогает в комплексе, поэтому открыли второй кабинет», – пояснила директор.

Также в лечебной части находится кабинет новейшего реабилитационного оборудования Huber-360.

«Это система нейромышечной реабилитации, наша новинка и гордость. Аппарат единственный во всей области. На этом оборудовании мы можем реабилитировать людей от последствий инсульта и других тяжёлых случаев. При прохождении процедуры у пациента включается нейромышечная система, на организм идет проприоцептивная нагрузка, то есть человек должен через мозг контролировать свое положение тела на неустойчивой поверхности. 20 минут такой тренировки заменяет 1,5 часа упражнений в зале», – пояснила принцип терапии руководитель Центра.

Кроме того, здесь находятся кабинеты медицинского массажа взрослого и детского (с 3-месячного возраста), ЛФК для детей (с 3 до 7 лет) и кабинет гипокситерапии. В нём применяется метод лечения при помощи вдыхания воздуха, похожего по составу на горный. «В городских условиях мы можем предложить альтернативу нахождения в горах. У нас были пациенты, которых мы подготавливали на этом дыхательном тренажёре к восхождению на Эльбрус», – поделилась Людмила Кочукова.

В Центре действуют и новые реабилитационные программы для военнослужащих.

Отдельную благодарность Людмила Кочукова выразила гостям Центра: «Всё получилось благодаря вам. Мы с профессиональной командой наших сотрудников начинали работать над расширением перечня услуг, чтобы удовлетворить ваши самые высокие требования».

«Мы приходим сюда не только чтобы поправить здоровье, получить правильные физические нагрузки, но ещё и за положительными эмоциями. Лучше центра доктора Бубновского может быть только новый центр доктора Буновского», – отметила одна из пациентов Центра с многолетним стажем.

Центр доктора Бубновского располагается в СРП «Простория», 1 этаж (Иркутский переулок, 2).

Режим работы:

понедельник – пятница: 09:00 – 21:00;

суббота, воскресенье: 09:00 – 18:00.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +78112797003.

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