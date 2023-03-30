В Пскове открылся обновленный Центр доктора Бубновского

В Пскове торжественно открылся обновленный многофункциональный медицинский Центр доктора Бубновского. Имя этого врача, профессора, автора собственной методики восстановления здоровья без операций и лекарств известно и за пределами России. Теперь на увеличенной в три раза площади Центра в СРП «Простория» горожанам доступен и расширенный перечень медицинских услуг по лечению и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Корреспондент Псковской Ленты Новостей побывала на открытии Центра и выяснила, какие новые услуги кинезиотерапии предлагают псковичам.
«Мечты сбываются! Мы давно стремились к развитию и расширению. По вашим многочисленным просьбам сегодня мы готовы предоставить вам больше площади для оздоровления, больше современного медицинского оборудования, больше специалистов для приёма. Мы можем оказывать услуги и помощь всем социальным группам населения: от малоподвижных до людей с показателями высшего спортивного мастерства. Мы расширили и возрастной ценз, теперь центр может принимать малышей, заниматься с ними профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата. С детьми от 3 до 7 лет будут организованы малогрупповые занятия, которые будут вести профессиональные специалисты», – отметила руководитель Центра доктора Бубновского в Пскове Людмила Кочукова.
Она поблагодарила генерального директора Северо-Западной инвестиционной компании Николая Загоруя, строителей, инженеров и дизайнеров – всех, кто в кратчайшие сроки воплотил проект расширения Ценра кинезиотерапии, где комфортно будет и сотрудникам и пациентам.
Людмила Кочукова представила гостям новые площадки Центра: просторный холл ожидания для пациентов, тренажёрную зону и лечебную часть.
В комнатах для переодевания теперь посетителям представляется современное оборудование для обливания с массажным эффектом.
В основу просторной тренажерной зоны легли МТБ (многофункциональные тренажёры Бубновского – ред.) для силового стретчинга –это система воздействия на суставы в безопасном декомпрессионном режиме. По периметру площади находятся кардиозона и зона силовых тренажеров, есть отдельный зал для партерной гимнастики. Также в Центре появилась возможность проводить лечебные и профилактические занятия, например, йоготерапию.
Кроме тренировочного пространства, Центр включает в себя поликлиническое звено: регистратуру, кабинет невролога, кабинет травматолога-ортопеда, два кабинета ударно-волновой терапии (УВТ), в которых помимо лимфодренажных процедур проводится и эстетическая терапия.
«Методика доктора Бубновского показала свою эффективность, прижилась в Пскове. Благодаря стараниям и наблюдениям у специалистов Центра есть выжимка того, что реально работает и помогает восстановить двигательную активность. В Центре поняли, что ударно-волновая терапия помогает в комплексе, поэтому открыли второй кабинет», – пояснила директор.
Также в лечебной части находится кабинет новейшего реабилитационного оборудования Huber-360.
«Это система нейромышечной реабилитации, наша новинка и гордость. Аппарат единственный во всей области. На этом оборудовании мы можем реабилитировать людей от последствий инсульта и других тяжёлых случаев. При прохождении процедуры у пациента включается нейромышечная система, на организм идет проприоцептивная нагрузка, то есть человек должен через мозг контролировать свое положение тела на неустойчивой поверхности. 20 минут такой тренировки заменяет 1,5 часа упражнений в зале», – пояснила принцип терапии руководитель Центра.
Кроме того, здесь находятся кабинеты медицинского массажа взрослого и детского (с 3-месячного возраста), ЛФК для детей (с 3 до 7 лет) и кабинет гипокситерапии. В нём применяется метод лечения при помощи вдыхания воздуха, похожего по составу на горный. «В городских условиях мы можем предложить альтернативу нахождения в горах. У нас были пациенты, которых мы подготавливали на этом дыхательном тренажёре к восхождению на Эльбрус», – поделилась Людмила Кочукова.
В Центре действуют и новые реабилитационные программы для военнослужащих.
Отдельную благодарность Людмила Кочукова выразила гостям Центра: «Всё получилось благодаря вам. Мы с профессиональной командой наших сотрудников начинали работать над расширением перечня услуг, чтобы удовлетворить ваши самые высокие требования».
«Мы приходим сюда не только чтобы поправить здоровье, получить правильные физические нагрузки, но ещё и за положительными эмоциями. Лучше центра доктора Бубновского может быть только новый центр доктора Буновского», – отметила одна из пациентов Центра с многолетним стажем.
Центр доктора Бубновского располагается в СРП «Простория», 1 этаж (Иркутский переулок, 2).
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