Общество

Представитель регионального Минюста принял участие в неделе консультаций

Представитель управления министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области принял участие в проводимой Центром устойчивого развития Псковской области совместно с Центром ГРАНИ (Пермь) региональной неделе консультаций в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Региональная неделя консультаций состоит из серии публичных мероприятий, направленных на развитие общественных приемных и консультаций НКО в регионе и проходит в рамках проекта «Усиление общественных приемных и консультаций для граждан: ориентир на развитие», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.

Основная цель недели - предоставить НКО доступ к поддержке оказания консультационных услуг и включение проблематики консультирования в общественную повестку.

В ходе проведенного мероприятия обсудили следующие вопросы:

как можно выстраивать процессы работы общественных приемных и консультирования в НКО;

как учитывать особые жизненные ситуации клиентов при организации консультаций;

какой успешный опыт консультирования уже есть в Псковской области.

Также осуществлена координация взаимодействия управления с некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Псковской области.

До сведения руководителей некоммерческих организаций довели информацию о необходимости своевременного представления ежегодной отчетности о деятельности за прошедший год, а также разъяснили особенности подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде.