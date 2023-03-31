Общество

Каким будет начало лета на Северо-Западе России, спрогнозировали синоптики

Каким будет начало лета на Северо-Западе России, сообщил Гидрометцентр России. Прогноз опубликован на сайте учреждения.

В июне средняя месячная температура выше нормы предполагается в северных и восточных регионах Северо-Западного федерального округа. В июле выше нормы средняя месячная температура предполагается на востоке СЗФО.

Кроме того, синоптики сообщили, что в апреле месячное количество осадков больше средних многолетних значений ожидается в западных областях Северо-Западного федерального округа. В мае избыток осадков прогнозируется в северных и восточных регионах СЗФО.

На большей части территории России в апреле-сентябре ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений. В отдельные месяцы положительные аномалии прогнозируются на европейской территории России.