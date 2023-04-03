Общество

Ведущие врачи-пульмонологи региона приняли более 80 пациентов в Великих Луках

Первый в этом году выезд ведущих врачей-пульмонологов Псковской областной инфекционной клинической больницы состоялся в Великие Луки. Об этом сообщается в группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

Команду медиков возглавила главный внештатный специалист области, главный врач учреждения Анастасия Повторейко. За день доктора приняли более 80 человек с тяжелыми респираторными патологиями и сложными диагностическими ситуациями, в том числе 13 детей. Любой желающий мог пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и компьютерную томографию или воспользоваться различными платными лабораторными исследованиями.

Особой популярностью пользовалась услуга спирометрия: ее прошли 15 пациентов Это один из самых популярных методов диагностики в области респираторной медицины. С его помощью можно оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и скорость его прохождения по дыхательным путям. Эти данные необходимы, чтобы выявить возможные патологии функции дыхания и кислородного обмена, а также заподозрить наличие бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.

«Уважаемые пациенты, благодарим вас за отклик и терпение. Этот выезд был долгожданным! Желающих записаться было намного больше, чем врачи смогли бы принять. Если вы ещё не попали на прием, не расстраивайтесь!» - говорится в сообщении.